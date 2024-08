Auteri promuove Prisco e attende Simonetti: "Da domani si allena con noi" Il tecnico non se la prende più di tanto: "Test non molto impegnativo, ma abbiamo fatto buone cose"

Ad Auteri non va di lamentarsi, si fa bastare la prestazione dei suoi. Certo, contro un avversario più forte, la partita sarebbe stata maggiormente allenante, ma va bene anche così. “Siamo all'11 agosto, il test non è stato molto impegnativo, ma in alcuni momenti abbiamo fatto buone cose. In qualche frangente ho visto le cose che mi aspettavo di vedere. Ma è evidente che avremo bisogno di altri test, questo di stasera non è stato un esame molto attendibile”.

Emergenza a centrocampo, è stata l'occasione per il giovane Prisco: “Ha fatto bene, è un ragazzo che ha qualità al di là di qualche piccolo errore in disimpegno. Ma ci sta, per carità. Da domani Simonetti inizierà a lavorare a pieno regime con noi”. Ora arriva il Potenza: “E' un'altra tappa di avvicinamento al campionato, cambieranno i ritmi, i criteri, cambierà anche lo spessore degli avversari, noi ci faremo trovare pronti.