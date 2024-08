Abbonamenti, sempre più vicina la quota dello scorso anno Altre 41 tessere sottoscritte in questo lunedì di agosto

Altre 41 tessere vendute nella giornata di oggi per quel che riguarda gli abbonamenti del Benevento Calcio. Il totale ammonta ora a 3.433 tessere sottoscritte, con la quota dello scorso anno (3.740) che si avvicina sempre di più. Ne mancano ancora 307 per pareggiare i conti. Ricordiamo che per sottoscrivere la tessera d'abbonamento per le partite casalinghe del Benevento Calcio, ci sarà tempo fino alle 23,59 del 25 agosto.