Benevento-Cavese, dalle 14 via alla vendita dei biglietti Botteghini aperti da oggi fino a domenica 25. Lunedì rimarranno chiusi

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di oggi 20 agosto 2024 e fino alle ore 21:30 del 26 agosto, saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate TicketOne i tagliandi validi per la partita Benevento-Cavese, in programma lunedì 26 agosto p.v. alle ore 20:45.

La vendita online/web non è consentita.

Ecco i prezzi stabiliti dalla società. Curva Sud: 9 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Curva Nord: 9 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Distinti: 12 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna inferiore: 17 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna superiore scoperta: 17 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna superiore coperta 24 € (Baby 0-5: 1 €. Junior 6-10: 2 €); Tribuna centrale 50 €; Settore ospiti 9 €.

NB: I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA e quindi sono da prevedere ulteriori costi aggiuntivi pari a 2,00€

ORARIO BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

martedì 20 agosto 2024 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

mercoledì 21 agosto 2024 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 22 agosto 2024 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 23 agosto 2024 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 24 agosto 2024 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 25 agosto 2024 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

lunedì 26 agosto 2024 – CHIUSO

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:45 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:45.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 14:00 di oggi 20 agosto 2024 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, domenica 25 agosto 2024 alle ore 19:00.

In occasione dell’incontro Benevento-Cavese è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Salerno e provincia.

Vendita vietata in tutti i settori per i residenti in Salerno e provincia

Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

La vendita online/web non è consentita

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.