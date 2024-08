Ecco l'abbonato numero 3.741: l'auspicio è fare meglio dell'anno scorso Si tratta di un giovane tifoso: si chiama Francesco Pio Nardone

Dica... 3.741. Non è come “dica 33”, ci mancherebbe, anche perchè non c'era da diagnosticare nulla, ma solo testimoniare il superamento di quella quota che i tifosi fecero segnare lo scorso anno con la sottoscrizione degli abbonamenti. 3.741 diventa un simbolo, l'auspicio di poter fare meglio dell'anno scorso anche sul campo di gioco. L'abbonamento simbolo di questo ostacolo superato ha un nome ed un cognome ed è un giovane tifoso giallorosso: si chiama Francesco Pio Nardone. E ovviamente si è guadagnato di essere immortalato con il manifesto della campagna abbonamenti alle sue spalle.