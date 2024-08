Benevento, è fatta per il terzino sinistro Preso Ferrara dal Taranto

Il Benevento torna sul mercato. É fatta per il terzino sinistro. Il club di via Santa Colomba ha acquistato a titolo definitivo Antonio Ferrara, classe 99, dal Taranto. Triennale per il giocatore che piaceva anche al Cosenza. Ferrara sarà domani mattina in città per le visite mediche.