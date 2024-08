Alla scoperta della Cavese: giovane e per niente arrendevole Stasera presentazione della squadra al "Simonetta Lamberti"

Il 41° derby tra sanniti e metelliani apre le danze al campionato di C 2024-25. Se il Benevento sta provando ad aggiustare l'inquadratura per porre delle toppe ad infortuni e squalifiche, la Cavese proprio questa sera si presenta ai suoi tifosi al Simonetta Lamberti. E' una squadra giovane guidata dal 58enne Lello Di Napoli. Una squadra che si è rinnovata parecchio rispetto a quella che ha vinto lo scorso campionato di serie D, ma che segue le orme della stessa, ripartendo dal 3-5-2 caro a Di Napoli. L'esordio in Coppa Italia al Lamberti contro il Trapani ha mostrato il volto di una squadra che non si arrende mai e che può dare filo da torcere a chiunque.

Traumatico il divorzio dall'ex giallorosso Matteo Di Piazza, 14 gol l'anno scorso e ormai molto legato a Cava dei Tirreni. Il siciliano è passato al Pompei con qualche polemica nell'addio. La società blufoncè ha pescato molto nella Primavera del Napoli: da lì viene Boffelli (20 anni), portiere che era già l'anno scorso con gli aquilotti, da lì arrivano quest'anno il centrocampista Marchisano (20) e il centravanti Vigliotti (19). Tra i più esperti il centrale difensivo Piana, 30 anni, ex Arzignano, e l'attaccante Fella, 31 anni, l'anno scorso a Latina, ma di proprietà del Palermo. A centrocampo anche l'esperienza di Fornito (30), lo scorso campionato terminato nelle file del Francavilla. Anche due arrivi dall'Avellino: la mezzala Pezzella (24) e il difensore Rizzo (25) l'anno scorso a Cerignola. Una squadra briosa e giovane, da non sottovalutare per il Benevento, che ha più di un buco da colmare nel suo organico.

Nella foto l'allenatore della Cavese Lello Di Napoli