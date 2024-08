Abbonamenti, quota 4mila ad un passo Altre 93 sottoscrizioni in questo giovedì di agosto

L'impennata non accenna a fermarsi. Del resto sono gli ultimi giorni e i ritardatari si affrettano per non rimanere senza la preziosa tessera d'abbonamento. Ieri ne sono state sottoscritte 93 (!) e la quota complessiva è arrivata a 3924 sottoscrizioni. Mancano insomma 76 tessere al traguardo rotondo di 4.000 abbonamenti che sarebbe un record per il Benevento in serie C. Come è noto sarà possibile comprare l'abbonamenti fino alle 23,59 di domenica 25 agosto. Tre giorni pieni per arrivare ad una quota di assoluto rispetto per questo campionato di terza serie.