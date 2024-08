Catania subito fermato dal Sorrento Dopo la Juventus ko col Cerignola, gli etnei non vanno al di là del pari

Che fosse un campionato difficile lo sapevamo, che alcune “corazzate” (o preudo) si fermassero subito magari non era così preventivabile. Certo è che il nulla di fatto (0-0) del Catania in casa del Sorrento (al solito Viviani di Potenza) non depone a favore della squadra etnea, che continua a dispensare una montagna di dubbi sull'operato della società. A Potenza i rossoblù di Toscano si sono presentati ancora con gli uomini contati. Messi fuori rosa una mezza dozzina di calciatori dell'anno scorso, tengono a “bagno maria” Guglielmotti e Lunetta, Montalto e Jimenez e sono costretti a portare in panchina una nidiata di ragazzini. Contro il Sorrento avrebbe potuto anche lasciarci le penne e lunedì prossimo attendono il Benevento. Vedremo cosa accadrà. Ma a Catania sono sul piede di guerra.

L'altra “corazzata” affondata è la Juventus Next Gen di Montero. Il Cerignola con Salvemini e Cuppone le ha dato una bella lezione venerdì sera. Non inganni il 4-3 finale, i bianconeri sono andati in gol due volte dopo il 90'. Il campionato è appena cominciato, ma c'è subito tanto da riflettere sulle reali possibilità delle cosiddette “grandi”.