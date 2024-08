Toscano: "Lunedì prossimo c'è il Benevento? Forse è un bene affrontarlo subito" Al termine della partita del Viviani contro il Sorrento, ha parlato il tecnico del Catania

Al termine della sfida al Viviani contro il Sorrento, terminata sullo 0 a 0, Mimmo Toscano ha fatto le carte al suo Catania, senza accennare minimamente all'organico da completare. Gli hanno subito chiesto cosa possa significare la sfida col Benevento della prossima settimana (etnei già proiettati a lunedì al Massimino, con la squadra giallorossa che deve ancora esordire...), subito una sfida contro una delle pretendenti alla promozione. “Alla fine – ha filosofeggiato Toscano - devi incontrare tutti. Ma forse è un bene che arrivi così presto una squadra come il Benevento. Serve per confrontarsi subito e capire che livello è il tuo... A Potenza contro il Sorrento non era facile su un campo in sintetico a cui non siamo abituati e dopo 120 minuti della partita di Coppa Italia, con tanti ragazzi adattati in ruoli che solo al mattino hanno saputo di dover occupare, oltre a qualcuno come Verna che veniva da infortuni che lo avevano portato ad una inattività di oltre 50 giorni, o Sturaro che anche l'anno scorso non ha giocato con continuità. Tante cose mi fanno pensare positivo per quello che ho visto in campo sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dell'anima, ma dal punto di vista qualitativo possiamo crescere ancora”.

Nella foto dell'Fc Catania, Mimmo Toscano