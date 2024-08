La C delle sorprese: dopo Juve e Catania, caduta fragorosa dell'Avellino Il campionato di Lega Pro non si smentisce mai: i lupi ko a Picerno (4-1)

La serie C non si smentisce mai. Le sorprese sono sempre all'ordine del giorno. La prima è arrivata venerdì con l'impresa corsara del cerignola a Biella, sul campo della Juventus Next Gen (4-3). La seconda, magari meno clamorosa, è stato il pareggio a reti bianche con cui il Sorrento ha bloccato il Catania. Il risultato più clamoroso è arrivato stasera nel piccolo stadio Curcio di Picerno. I lucani di Tomei hanno avuto ragione di un'altra delle cosiddette corazzate di questo campionato, l'Avellino. Una vittoria giunta con un risultato finale roboante, un 4-1 che boccia clamorosamente la squadra di Pazienza al suo primo vero esame della stagione. Le danze le aperte il talentuoso esterno destro lucano Pagliai al 65', raddoppio dell'ex bomber del Pineto Volpicelli (che non ha fatto rimpiangere Murano), che si è regalato pure il 3 a 0. Illusorio il gol di Gori per il 3 a 1 già nei minuti di recupero, molto bello il quarto gol di Vitali. Risultato pesantissimo per i ragazzi di Pazienza, che non possono neanche chiamare in causa le pur importanti assenze (Armellino e Palmiero squalificati e Tribuzzi, infortunato, che mancherà per oltre un mese).

Domani sera c'è il debutto del Benevento e un'altra partita accattivante, quella tra Foggia e Trapani.