Abbonamenti, la quota aumenta ancora Sono state emesse altre 19 tessere: si è raggiunta quota 4.428

Anche il martedì successivo all'esordio in campionato sono state emesse altre 19 tessere d'abbonamento. Il numero complessivo è dunque ancora in movimento e raggiunge la quota di 4.428. La clampagna abbonamenti, come s'è detto, ora si chiuderà il prossimo sabato 7 settembre alla vigilia della partita casalinga contro il Potenza.