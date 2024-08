Il Benevento cede in prestito due giovani elementi alla Fidelis Andria Si tratta del portiere 2005 Esposito e del centrocampista 2004 Rossi

Nuovo prestito per il classe 2005 Manuel Esposito. Il ragazzo di Minori dopo lo splendido campionato tra i pali del Campobasso, culminato con la promozione in serie C dei molisani e con la conquista dello scudetto dilettanti, era tornato al Benevento per fine prestito. Dopo le riflessioni fatte sui portieri in forza alla sqadra giallorossa si è deciso di mandare il portierino della Costiera amalfitana nuovamente in prestito: questa volta va alla Fidelis Andria, ambiziosa società di serie D che si è recentemente assicurata Oliver Kragl che ha rescisso col Trapani.

Insieme ad Esposito va all'Andria anche il centrocampista Riccardo Rossi, classe 2004. Per lui è stata necessaria la rescissione del contratto perchè la società pugliese non poteva più ottenere prestiti. Il ragazzo rimane comunque di proprietà del Benevento che ha una sorta di diritto di “recompra”.