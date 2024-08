Oukhadda: "Felice di essere a Benevento, voglio dimostrare quanto valgo" Le prime parole del nuovo difensore della Strega

Prime parole da giallorosso per Ouckadda, a distanza di poche ore dalla firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi mesi. L'esterno difensivo si è subito allenato agli ordini di Auteri e potrà essere convocato per la trasferta di Catania. Eloquenti le prime dichiarazioni da giallorosso: “Sono molto contento di essere qui a Benevento, ringrazio il direttore e il presidente per questa grande opportunità. Non vedo l’ora di scendere in campo per dimostrare quanto valgo a tutti”. Oukhadda arriva dal Modena, società nella quale ha militato per tre stagioni: “Sono stati tre anni che mi hanno formato molto sia come uomo che come calciatore. Nel primo anno abbiamo conquistato la promozione in Serie B, traguardo non affatto semplice, poi ci sono state due salvezze tranquille. Vengo a Benevento con tanta voglia di fare, spero di togliermi delle grandi soddisfazioni con grande maglia”. Oukhadda è stato scelto per andare a puntellare il reparto difensivo, con l’intento di alternarsi sulla corsia di destra con Berra: “Le mie caratteristiche? Sono un terzino di spinta, anche se devo migliorare in fase difensiva. Mi piace molto attaccare e creare superiorità. Ora sono concentrato in vista di lunedì, sono prontissimo. Il mister può già contare su di me”.