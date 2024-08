Operazione "last minute": Benedetti passa al Trapani Cessione definitiva. Il giocatore sottoscriverà un biennale

Operazione last minute: Amedeo Benedetti (Rovereto, 25 ottobre '91) passa al Trapani in via definitiva. Il terzino mancino, che il Benevento aveva ingaggiato lo scorso anno dopo l'esperienza a Pordenone, lascia la squadra giallorossa dopo una sola stagione e 17 partite disputate. Con la squadra siciliana dovrebbe sottoscrivere un biennale.