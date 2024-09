Catania-Benevento, diretta conferenza stampa di Auteri LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista della trasferta siciliana

Il Benevento domani affronta il Catania per la prima trasferta di campionato. In conferenza stampa, Auteri ha presentato così il match:

Mister, il mercato è finito. Può dare un giudizio complessivo sulla squadra in virtù delle ultime cessioni e degli arrivi di Oukhadda e Borello?

"Mercato finito, menomale. Il mercato crea sempre qualche dispersione. Sono contento di ciò che abbiamo fatto e di quello che siamo. Lo ero anche prima. Abbiamo permesso ad alcuni calciatori di andare a giocare in alcuni ambienti in cui possono avere delle possibilità in più. Il mercato si è chiuso venerdì, meglio. Ci concentriamo sul campo che personalmente è la cosa che preferisco. È stata una bella settimana di lavoro, mi riferisco a tutti. Giovedì c'è stato un piccolo intoppo perché ha diluviato, poi abbiamo recuperato con una doppia venerdì. La squadra sta bene. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto fino a questo momento, anche per l'atteggiamento che tutti hanno dentro questo gruppo. I presupposti sono buoni, alla fine è il lavoro ciò che conta. Siamo pronti per giocare questa partita".

Cosa ne pensa del Catania?

"Attraverso i video abbiamo sviscerato tante cose, sappiamo che tipo di avversario affronteremo. Siamo alla seconda giornata, il potenziale difficilmente si esprime al massimo. Ci siamo preparati bene, questo è fuori discussione. Anche io sono impaziente di avere l'impatto che avremo. L'impressione è positiva, abbiamo qualità sotto tanti punti di vista. È un confronto sul campo che sarà l'unica sentenza. Il Catania ha inserito tanti calciatori che si allenano con loro da diversi giorni, quindi il tempo per trovare l'amalgama c'è stato. Affrontiamo una piazza straordinaria, poi hanno cambiato tanto dopo la confusione dello scorso anno. Noi stiamo intraprendendo lo stesso percorso, ma con dei metodi diversi perché la nostra età media è più bassa. Il pratico sarà sempre il campo che determina tutto. Mi riesce difficile fare delle analisi che riguardano sempre la sfera teorica. Posso dire che noi stiamo bene, abbiamo qualità e dobbiamo dimostrare di essere forti e competitivi. Le partite da fare saranno tantissime, questi sono dei test. La mia impressione è che faremo tutto per mettere in campo una prestazione importante".

Che impressione le hanno fatto Oukhadda e Borello? Ha dei dubbi sulle scelte complessive?

"Oukhadda e Borello si sono subito calati all'interno del gruppo. Borello è molto più pronto, Oukhadda l'ho trovato discretamente bene. È chiaro che ci vuole qualche giorno per entrare nei nostri meccanismi. Sono entrambi utilizzabili, ovviamente i dubbi ci sono sempre in tutti i reparti. Berra al centro? Troveremo le soluzioni ottimali per essere compatti e solidi dal punto di vista difensivo. Non ci sono tante soluzioni perché Tosca e Meccariello sono assenti. Viscardi è entrato molto bene con la Cavese".