Benevento, 24 convocati: subito dentro Oukhadda e Borello Pronti alla sfida di alta classifica al Massimino di Catania

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 2^ giornata del Campionato di Serie C Now, Catania-Benevento.



PORTIERI



12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI



44 Avolio Vincenzo

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

23 Ciurleo Marco

32 Ferrara Antonio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI



17 Acampora Gennaro

14 Pinato Marco

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI



28 Borello Giuseppe

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto