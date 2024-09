Abbonamenti, anche oggi vendute altre tessere Piccoli passi, ma la cifra complessiva è decisamente importante

Altre sei tessere acquistate anche nel giorno dedicato alla sfida di Catania. Sono piccoli passi, ma l'onda non si ferma. Siamo arrivati a quota 4.475, che è davvero una cifra importante per la serie C. Come è noto la campagna abbonamenti è stata prorogata e terminerà alla vigilia di Benevento-Potenza sabato 7 settembre.