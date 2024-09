Settore giovanile, il weekend del Benevento: gioia per l'under 16 Prosegue la preparazione delle formazioni giallorosse in vista del campionato

Le formazioni giovanili del Benevento stanno intensificando la preparazione in vista dei campionati che sono ormai alle porte. La Primavera di Iezzo ha effettuato un allenamento congiunto con la Juve Stabia, vincendo con il risultato di 3-1. Successo anche per l'under 17 di Floro Flores che ha rifilato cinque reti al Picerno. Anche l'under 15 ha affrontato la squadra lucana, imponendosi per 5-3.

Una menzione a parte la merita l'under 16 che ha vinto il torneo regionale Sorrentino Auto Cup. La squadra allenata da Fusaro ha portato a casa la competizione, dopo aver battuto in finale la Juve Stabia con il risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Petrone.

Foto tratta da pagina Facebook Virtus Junior Stabia Settore Giovanile