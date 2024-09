Lamesta fa mea culpa: "Siamo partiti col piede sbagliato" "Ma poi che rabbia per quel gol salvato miracolosamente sulla linea di porta"

E' stato ancora una volta uno dei più propositivi, ma la strada del gol è rimasta un'utopia anche per lui. Davide Lamesta ammette che l'avvio della squadra giallorossa non è stato granchè: “Siamo partiti col piede sbagliato, ma col passare dei minuti siamo riusciti ad ingranare. Peccato per quell'occasione di Manconi, hanno fatto un miracolo sulla linea”.

L'ingresso di Borello, uno che sembra il suo “gemello”, gli ha fatto bene: “Con Borello ci siamo parlati, abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, ci aiutiamo a vicenda e ci troviamo molto bene”.

Ma cosa è mancato alla squadra giallorossa? “Non è mancato niente, solo una disattenzione ci ha costretti a subire la sconfitta. Abbiamo fatto di tutto per riparare, ma non ci siamo riusciti. Il mister ci aveva chiesto di accorciare con uno dei tre attaccanti, ma anche di allungarci con un “corto-lungo”. Non ci siamo riusciti”.

L'ultimo pensiero è per i tifosi giallorossi presenti al Massimino: “I tifosi sono spettacolari, ci sostengono sempre, la prima in casa è stata un'emozione unica. Ora cerchiamo di gioire tutti insieme”.