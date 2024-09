Auteri: "Grande partita, ma dobbiamo essere ancora più cattivi" Il tecnico esalta il gruppo ma dice che "occorre avere meno paure"

Gaetano Auteri mostra tutta la sua soddisfazione, la sconfitta di Catania è cancellata: “Serviva continuità, la partita l'abbiamo interpretata bene, ma anche a Catania avevamo giocato bene. Questo era un avversario diverso che ci consentiva di giocare. Dobbiamo essere più cattivi, avere meno paure. Abbiamo giocato una partita importante, ma è solo una tappa. Ripartiremo da alcune certezze”.

Esalta i suoi ragazzi: “Abbiamo un gruppo che ha qualità, aspettiamo un ulteriore step sul piano agonistico, serve più cattiveria sportiva. Quando ci difendiamo tutti insieme facciamo cose egrege, ma in questo gruppo non sono tutti nella stessa condizione. Bene Oukhadda, ma mi fermo qui”. In realtà parla anche di Prisco e Talia, davvero bravi.

Potenza diverso dal Catania: “Di fronte abbiamo trovato una squadra che accetta il confronto, dobbiamo essere bravi a proporre le stesse cose anche contro squadre diverse. Da domani si ricomincia a lavorare, con una grande settimana di lavoro. Ci dobbiamo concentrare sul percorso quotidiano. Si lavora forte, con senso di apparteneza. La partita di stasera già è passata”.

Dal 3-4-3 dell'anno scorso, al 4-3-3, fino al 4-2-1-3: “Lo dico da tanto tempo che posso fare anche cose diverse, cerco di mettere in campo giocatori che hanno caratteristiche adatte. Questo è un ottimo gruppo, c'è grande sintonia: a volte quando si perde, c'è la delusione di qualcuno che ha avuto meno spazio, ma poi si comincia a lavorare di nuovo. Ho tutti ragazzi per bene, ima mi viene di dire che n campo conviene farlo diventare meno per bene”.