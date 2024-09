Nel pianeta dei numeri. Il Benevento ha il più alto indice di pericolosità E ad un certo punto della gara col Potenza la media età è scesa a 23,09

I numeri di Benevento-Potenza sono lo specchio di una partita che il Benevento ha in parte dominato e in parte controllato. Questo ci dice che il possesso palla è favorevole al Potenza (soprattutto per via del secondo tempo): 52% a 48%. Ma se il pallone ha stazionato maggiormente tra i piedi dei lucani, le azioni da rete sono state enormemente maggiori quelle dei giallorossi. I tiri verso la porta avversaria sono addirittura 18 a 8, che la dicono lunga sull'efficacia dei giocatori di Auteri in questa partita.

INDICE DI PERICOLOSITA'. Aggiungiamo per la prima volta anche un altro dato che è quello relativo all'indice xG. Che cos'è questo indice? Gli Expected Goals (xG) sono l'indicatore che rappresenta la probabilità che un tiro si traduca in un gol. Per il Benevento a fine partita è stato di 2,14, per il Potenza di 0,97. Per meglio spiegare il divario fatto segnare dalla squadra giallorossa su quella lucana, diciamo che lamedia globale di xG a partita nei maggiori campionati europei è di poco superiore ai 3 e di conseguenza una singola squadra tocca quota generalmente 1.55 xG / 90’.

In quanto a questo indicatore xG c'è da dire che il Benevento è in testa a questa particolare classifica con un indice complessivo pari a 2,05. Al secondo posto è il Foggia con 1,75, terza la Cavese con 1,66. Nelle partite casalinghe comanda il Trapani (che pure al Municipale non ha mai vinto...) con 2,29, seguito dal Benevento a 2,25 (pericoloso, ma evidentemente anche concreto), terzo il Potenza con 1,98. In trasferta la leadership è del Foggia con 1,9. Anche qui il Benevento è al secondo posto con 1,66 (l'unica partita disputata fuori per ora è quella di Catania).

MA C'E' ANCHE L'xGA. L'inverso dell'xG è l'xGA, ovvero la pericolosità concessa all'avversario. In questa classifica ovviamente il peggiore è l'Altamura che ha un indice xGA di 1,92. Migliore di tutti è il Trapani con 1,08, seguito dal Monopoli con 1,19 e dal Crotone a 1,27, quarta la Casertana con 1,29. Il Benevento è al quinto posto con 1,3.

Per continuare sulla strada dei numeri diciamo che il Benevento è l'unica finora che ha fatto segnare l'en plein in casa: due partite, due vittorie.

MEDIA ETA'. Quella già bassa della squadra che era entrata inizialmente in campo si è ulteriormente ridotta quando Sena ha preso il posto di Ferrara (un 2004 per un '99) e Simonetti di Acampora (un '99 per un '94). In quel momento la media complessiva del Benevento che era in campo è scesa a 23,09, che è un dato statistico che inorgoglisce più di tutti il presidente Vigorito.

Nella foto Sena (2004) che ha esordito tra i professionisti