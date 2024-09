Benevento, cresce il numero di tifosi in partenza per Bari Team Altamura ancora a quota zero, ma da non sottovalutare: ci sono molti elementi esperti

Tre partite, tre sconfitte. Ma anche tanta sfortuna. Al Team Altamura è mancata la concretezza nelle prime tre partite (a crotone, col Foggia in casa e a Potenza col Sorrento). Matricola sì, ma anche con la giusta esperienza: l'ex Turris Franco a centrocampo, il trequartista Minesso, ex Triestina, il centrale difensivo Guillaume Gigliotti, ex Foggia e Crotone, l'attaccante Rolando, tanta C con Pro Vercelli, Monopoli e Foggia, e poi il difensore canadese Sadiki, ex Entella. E per gradire, ma solo in panchina finora, anche un ex: Pasquale Pane, reduce dall'esperienza di Avellino. A leggere la rosa, il Team Altamura non sembra essere una vittima sacrificale, anche se stare lontano dal suo campo non è di poco conto. Perchè una cosa è giocare nel piccolo stadio di Altamura e un'altra nell'astronave di Bari. Nell'unica partita giocata finora al San Nicola c'erano circa duemila tifosi altamurani: è inutile dire che fossero una voce nel deserto, persi nella grandiosità dello stadio barese. Per questo, anche dal punto di vista della presenza sugli spalti, i tifosi giallorossi, che si prevedono in gran numero, potrebbero ricoprire un ruolo importante. Stasera i biglietti venduti erano arrivati a quota 240, e siamo ancora a giovedì sera.

Tatticamente Di Donato, il tecnico del Team, ha utilizzato finora un 4-2-3-1, che a Potenza è diventato un più prudente 4-1-4-1. La radice è la stessa, tutto sta alle scelte del tecnico abruzzese.

Anche il Benevento dovrebbe cambiare poco: qualche dettaglio per cercare di migliorare ancora rispetto alla bella prestazione contro il Potenza. Auteri potrebbe optare per il doppio play, con Viviani al fianco di Prisco, ma sono solo ipotesi. Acampora, che torna nello stadio in cui ha giocato lo scorso campionato, dovrebbe essere ancora confermato da trequartista tra le linee e dietro le punte. Difficile fin d'ora disegnare il Benevento che giocherà a Bari. Una cosa è certa: non sarà tanto diverso da quello di domenica scorsa.