Altamura-Benevento, 5 precedenti: il primo nel lontano 1947 Storia di 77 anni fa. Più recenti le altre quattro sfide

Altamura-Benevento, sfida dal passato scarno. Le classiche sono un'altra cosa. Quattro precedenti a cavallo tra il '93 e il '97, prima in quel campionato Nazionale Dilettanti vinto per distacco (93/94, Nocerina e Maglie distanziate di 8 punti), poi nel torneo di C2 culminato nello sfortunato play off di Avellino contro la Turris. Bilancio: tre vittorie ed un pareggio.

Eppure rovistando nel passato un altro precedente si trova: 23 marzo 1947 al Santa Maria degli Angeli, Benevento-Altamura 4-0. Sfida unica di quella stagione per una squadra pugliese in ambasce sin dall'avvio, tanto da lasciare il posto a novembre, ancor prima che il torneo di C (girone B di Lega Sud) avesse inizio, al San Pietro in Vernotico, formazione della provincia di Brindisi. L'Altamura si chiamava Unione Sportiva Franco Baldassarre (in onore di un notabile del posto) e in una stagione abbastanza caotica prima diede forfait (a novembre), poi si riprese il posto per quasi l'intero girone ascendente prima che abbandonasse definitivamente il torneo. Quindi unica partita contro il Benevento alla quinta di andata. Era il Benevento di Atripaldi e Cascio, di Susany e Gerbi, forte a tal punto da vincerlo quel campionato. Prima di fermarsi alle fasi finali quando, senza il becco di un quattrino, inanellò più forfait che partite.

Considerando dunque anche questa lontana sfida i precedenti diventano 5 in tutto con 4 vittorie sannite e un pareggio. Dopo il 4-0 del '47, arrivò la vittoria in Puglia il 17 ottobre '93: 3-1 con la doppietta di D'Ottavio e il gol finale del giovane Delle Donne (per i pugliesi segnò Armenise). Nel ritorno fu goleada nel Sannio, 6-2 con tripletta di Massimiliano Rossi, la solita doppietta di D'Ottavio (terminò con 30 segnature quell'anno) e il gol di Paolucci (per l'Altamura reti di Palumbo e Di Mattia). Nel 96/97 il Benevento di Silva aprì il campionato proprio ad Altamura il 1 settembre 96 con una franca vittoria e le reti nel primo tempo di Libro e Bombardini. Al ritorno a Benevento il 19 gennaio del 97 finì 1 a 1: all'altamurano Di Spirito rispose nel finale Massimo Desolda.

Quella di Bari sarà la sesta sfida in campionato tra le due compagini.

Nella foto una formazione del Benevento 46/47 tratta dal libro "Il Benevento e la sua storia" di Nicola Russo. Nel riquadrino i risultati dela quinta di andata riportati dal Corriere dello Sport del 24 marzo '47