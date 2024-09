Benevento, rifinitura a Modugno: tutto pronto per stasera Auteri e Di Donato chiedono la stessa cosa alle proprie squadre: concretezza

Auteri e Di Donato chiedono le stesse cose alle proprie squadre: cattiveria agonistica e concretezza. Ma i punti di partenza sono chiaramente diversi. Il Benevento riparte dai suoi sei gol segnati finora, che lo pongono tra le squadre più prolifiche di questi primi tre turni (meglio hanno fatto solo Picerno e Juventus con 7 gol), l'Altamura invece sottolinea, magari anche troppo, i rimpianti per i tre legni colpiti finora e guarda con occhi languidi quell'unico gol segnato dall'ex Avellino D'Amico. Si cerca maggiore cinismo in fase d'attacco, ma Di Donato deve fare a meno del suo attaccante principe, Antonio Sabatani, ex Ravenna. Ha un'infezione e non sarà della partita (ma lo porta in panchina). Sabatani in stagione ha già segnato 3 gol, tutti in Coppa Italia nelle due partite disputate e vinte dall'Altamura a Torre del Greco e Picerno (entrambe 3 a 1 dopo i supplementari). Al suo posto potrebbe giocare un “figlio d'arte”, Ryduan Palermo, figlio di Martin, ex attaccante dell'albiceleste. Il ragazzo, classe 96, era stato acquistato dalla Carrarese per l'imminente serie B, ma poi l'ha ceduto in prestito al Team Altamura. L'anno scorso ha segnato 15 reti nelle file del Martina in serie D. In attacco la squadra pugliese ha anche Vito Leonetti, ex Turris e Cerignola e cresciuto proprio nel Bari e l'esperto Minesso, l'anno scorso a Trieste. Ha ragione Auteri a non fidarsi: “L'Altamura non è affatto una matricola, con questi giocatori”.

Dopo la rifinitura di questa mattina svoltasi sul rinnovato terreno di gioco del “Sigismondo Palmiotta” di Modugno (a 9 chilometri da Bari), il tecnico giallorosso potrà svelare la formazione da mandare in campo. Riunione tecnica nel pomeriggio, quella deputata all'annuncio dell'undici che inizierà la gara al San Nicola. Probabile che sia la stessa di domenica scorsa, anche se qualche dubbio Auteri se lo porterà con sé fino all'ultimo momento.