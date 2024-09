I giallorossi all'inaugurazione del nuovo campo a San Giorgio la Molara Presenti il patròn Vigorito insieme al Ministro per lo Sport Abodi

Un pomeriggio di festa nella provincia sannita che ha risposto tanto bene alla campagna abbonamenti. Domani pomeriggio il Benevento sarà presente a San Giorgio la Molara per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo che avverrà alla presenza del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, del patròn del Benevento Calcio, anche in veste di presidente dell'Unione Industriali del Sannio, e del sindaco della cittadina fortorina, De Vizio.

La squadra partirà in pullman alla volta di San Giorgio la Molara alle 15 dallo stadio Vigorito ed assisterà dalla tribunetta alla manifestazione di inaugurazione, annessa benedizione da parte di Don Luigi Colucci. Smontato il palco è prevista per le 17,10 una manifestazione con le vecchie glorie di San Giorgio la Molara, alle 18,15 l'amichevole tra il Benevento e la locale squadra del San Giorgio.