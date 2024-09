Benevento, mercoledì pomeriggio seduta a porte aperte Settimana intensa: domani esami strumentali per Ferrara e Acampora

Settimana intensa di lavoro per il Benevento. Ripresa domani mattina alle 9,45, mentre nel pomeriggio la squadra sarà a San Giorgio la Molara per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo. In tarda mattinata Acampora e Ferrara, usciti anzitempo dal San Nicola per problemi muscolari, si sottoporranno a esami strumentali per capire meglio l'entità dei loro infortuni. Si spera per entrambi che non si tratti di nulla di grave.

Mercoledì, quasi come da routine, c'è la seduta doppia. Di mattina alle 9,45, di pomeriggio alle 15,45. C'è già la decisione da parte della società: è questa la seduta a porte aperte della settimana. I tifosi che vogliono vedere da vicino gli allenamenti dei propri beniamini non dovranno farsi sfuggire l'occasione di andare all'Antistadio alle 15,45.

Giovedì e venerdì sono previste sedute uniche nel pomeriggio, sempre alle 15,45. Così anche sabato, giorno in cui la truppa di Auteri se ne andrà (intorno alle 17) in ritiro all'hotel Europa Villa il Sogno a Venticano. Rifinitura domenica mattina, partita col Foggia al Vigorito alle 20,45.