Serie C, 4a giornata: la copertina è ancora del Cerignola Benevento da solo al secondo posto davanti a Catania e Picerno

Manca solo Latina-Foggia di stasera per chiudere anche questa quarta giornata del girone C di serie C. Partita, quella del Franzoni, che interessa di riflesso anche il Benevento che proprio i satanelli ospiterà domenica prossima al Vigorito.

La copertina della settimana se l'è presa ancora una volta l'Audace Cerignola, che non nasconde affatto le sue ambizioni si restare a lungo in vetta. Il siciliano Raffaele (è di Barcellona Pozzo di Gotto) gongola e dice che la serie C non è fatta per giocatori che hanno nel curriculum partite in serie A o 500 gare in B, ma di giocatori che sanno bene cosa sia la C e sanno interpretarla. Contro il Giugliano ha vinto il rimonta, soffrendo tanto nel primo tempo. Poi però ha perso Cuppone (e anche Ligi) per un infortunio al ginocchio e paradossalmente ha capovolto l'inerzia della gara. Ora alle spalle degli ofantini c'è il Benevento tutto solo, che grazie all'exploit finale di Berra e Lanini al San Nicola s'è lasciato alle spalle Catania e Picerno. Schermaglie di inizio campionato, ce n'è di strada da fare.

Dietro rinvengono il Potenza che condanna il Sorrento alla prima sconfitta (neanche del tutto meritata) e il Crotone, che regola il sempre pericoloso Messina. Il Monopoli conferma che al Veneziani non è la stessa squadra che azzanna avversari in trasferta e si prende solo un punto nella sfida con la Juventus, altra delusione di questo avvio.

Capitolo a parte per l'Avellino, che tutti davano per sicuro protagonista di questo campionato. Un po' di infortuni e un gioco che non decolla ha messo nei guai Michele Pazienza. Il tecnico di San Severo è in bilico: il presidente D'Agostino non vorrebbe privarsene, ma la piazza ormai gli è assolutamente ostile. Il trittico di partite, in casa col Latina, a Torre del Greco e ancora al Partenio contro il Foggia potranno dire di più sul futuro della compagine biancoverde.

I risultati e i marcatori della quarta giornata

Potenza-Sorrento 1-0 (79' Schimmenti)

Taranto-Trapani 0-0

Crotone-Messina 2-0 (18' Oviszach, 72' Silva)

Monopoli-Juventus Next Gen 0-0

Casertana-Turris 0-0

Catania-Picerno 0-0

Audace Cerignola-Giugliano 3-1 (22' Njambè (G), 55' Salvemini (C), 67' Jallow (C), 81' Tascone (C)

Cavese-Avellino 1-1 (89' Marranzino (C), 90'+5' Gori (A)

Team Altamura-Benevento 0-2 (89' Berra, 90'+7' Lanini)

Stasera (lunedì)

Ore 20:45 Latina-Foggia

Classifica

Audace Cerignola 10, Benevento 9, Catania 8, Picerno 8, Sorrento 7, Potenza 7, Monopoli 7, Crotone 6, Giugliano 5, Trapani 5, Cavese 5, Messina 4, Foggia* 4, Juventus Next Gen 4, Turris 4, Casertana 3, Avellino 3, Latina* 2, Taranto 2, Team Altamura 0. * una gara in meno