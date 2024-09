Acampora e Ferrara, infortuni non gravi Per entrambi si tratta di una distrazione di primo grado

Sospiro di sollievo per gli infortuni di Acampora e Ferrara: entrambi sono recuperabili in una ventina di giorni. Ecco le diagnosi precise.

Per Acampora si tratta di una distrazione di primo grado bicipite femorale. Per Ferrara, invece, distrazione di primo grado al gemello laterale. I tempi di recupero per entrambi, sono stimati attualmente tra i 15 e i 20 giorni.