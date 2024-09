Abodi ha inaugurato il nuovo campo sportivo di San Giorgio la Molara Presenti il patròn del Benevento, Vigorito e il sindaco De Vizio

Avversato dal maltempo, che non ha comunque impedito la suggestiva cerimonia del taglio del nastro al nuovo impianto sportivo di San Giorgio la Molara, che presenta un bel fondo in erba sintetica. Alla presenza autorevole del Ministro per lo sport, Andrea Abodi, a quella del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, al sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio, al presidente del Comitato della Campania della Lnd, Carmine Zigarelli, e dopo la benedizione da parte di don Luigi Colucci e con l'intera squadra del Benevento sugli spalti, è avvenuta l'inaugurazione della nuova struttura. Il taglio è toccato al Ministro Abodi e al sindaco De Vizio.