Il "cadeau" al Ministro: quella maglia numero 1 col nome Abodi sulle spalle Nonostante il maltempo la manifestazione ha avuto bei momenti

Il maltempo non ha dato tregua alle maestranze intervenute all'inaugurazione del nuovo impianto sportivo di San Giorgio la Molara. Dal punto di vista dello spettacolo si è riusciti solo a fare l'esibizione delle vecchie glorie, appena un attimo prima che su San Giorgio si scatenasse un temporale che ha tolto persino la visuale.

Almeno il protocollo fatto di gesti di cortesia per la presenza di un Ministro della Repubblica è stato confermato. Abodi ha approfittato per fermarsi a parlare coi giocatori giallorossi presenti nella tribunetta dell'impianto e che non sono potuti scendere in campo (era prevista una partitina di due tempi di 20' ciascuna che è stata giocoforza annullata). Il presidente Vigorito ha avuto il tempo per fare da ottimo anfitrione nei confronti di un Ministro che stima particolarmente per averlo conosciuto ai tempi della serie B. Non poteva mancare il “cadeau”: la nuovissima maglietta della Nike a strisce orizzontali gialle e rosse che la squadra indossa nelle partite casalinghe. Maglia numero 1 e il nome di Abodi sulle spalle. Il Ministro ha gradito moltissimo, il regalo farà certamente bella mostra di sé nello studio romano al Ministero dello Sport.