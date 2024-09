Benevento, settimana corta: mercoledì si parte per la Puglia Trasferta nel pullman societario: giovedì mattina seduta di rifinitura

La settimana corta non consente pause. Il Benevento ha già ripreso questa mattina ad allenarsi: ovvio che sia toccato a chi non ha preso parte alla sfida di ieri col Foggia. Per questi elementi lavoro intermittente, esercitazione tecniche, percorsi metabolici e scarico finale.

Si continua domani mattina alle 9,45 all'Imbriani con la partecipazione anche di chi ha giocato contro i satanelli. Da verificare le condizioni di Capellini e Borello, mentre rimarranno certamente ancora fermi Acampora, Ferrara e Pinato.

Già varato il programma che culminerà con la sfida di giovedì sera al Vito Simone Veneziani di Monopoli.

Mercoledì ppomeriggio la squadra si metterà già in marcia alla volta di Monopoli. Alle 15,30 si parte dallo stadio Vigorito per un centro della Puglia vicino a quello monopolitano. Il giovedì mattina è prevista la seduta di rifinitura al Vito Curlo di Fasano, alle 18,40 la riunione tecnica e poi la partenza per il Veneziani di Monopoli dove la gara avrà inizio alle 20,45.