A Monopoli c'è il "quinto anno" De Angeli Ha diretto nello scorso campionato il play off di Carrara

Sarà il quinto anno Luca De Angeli di Milano a dirigere giovedì la sfida tra Monopoli e Benevento al Veneziani. Un volto conosciuto per la squadra giallorossa che lo ha avuto l'anno scorso due volte nella stagione regolare (29 ottobre 2023 contro il Potenza al Vigorito, vittoria per 1 a 0, 30 marzo 2024 a Teramo contro il Monterosi, 1-1) e una nei play off, nella gara d'andata a Carrara il 28 maggio persa 1-0. Complessivamente De Angeli ha diretto 36 partite in Lega Pro con 14 vittorie delle squadre di casa, 14 pareggi e 8 vittorie esterne. 13 i rigori decretati, 10 le espulsioni comminate. A monopoli sarà coadiuvato da Gianluca Scardovi di Imola e Giovanni Boato di Padova. Quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Napoli.