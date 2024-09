Serie C / Diretta Monopoli-Benevento 0-0, LIVE Segui con noi la diretta testuale della sfida del Veneziani, valida per la sesta giornata

Al Veneziani si affrontano Monopoli e Benevento per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C, valido per la sesta giornata. La Strega vuole consolidare il comando della classifica contro la squadra di Colombo che ha iniziato con il piglio giusto la stagione.

17' - Bel cross di Prisco per Simonetti, ma il centrocampista viene anticipato da Valenti

15' - Meglio il Benevento in queste prime fasi del match, la Strega muove bene il pallone per costruire azioni pericolose

10' - Mancino di Perlingieri la cui conclusione viene deviata in angolo da Pace

5' - Partenza subito intraprendente del Benevento che cerca i varchi giusti

1' - Comincia Monopoli-Benevento!

Monopoli-Benevento, il tabellino

MONOPOLI (3-4-2-1): Vitale; Viteritti, Angileri, Miceli; Valenti, De Risio, Battocchio, Pace; Bruschi, Scipioni; Vazquez. A disp.: Garofani, Sibiano, De Sena, Grandolfo, Bulevardi, Capozzi, Virgilio, Cascella, Calvano, Yabre, Yeboah, De Vietro, Cellamare, De Palo. All.: Colombo

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco, Simonetti; Lamesta, Perlingieri, Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Agazzi, Viviani, Carfora, Capellini. All.: Auteri

Arbitro: De Angeli di Milani. Assistenti: Dell'Arciprete di Vasto e Boato di Padova. Quarto ufficiale: Luongo di Napoli