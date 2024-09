Oukhadda fa mea culpa: "Con un po' di cattiveria sconfitta evitabile" Anche il terzino giallorosso sottolinea lo stato del campo: "Inaudito trovarne uno così nel 2024"

Anche questa sera Oukhadda è stato tra i migliori nelle file giallorosse. Esprime il suo rammarico per questo incidente di percorso: “C'è tantissimo dispiacere per questa sconfitta. Il terreno? L'avevamo preparata in un determinato modo, mi stupisco che nel 2024 ci siano ancora campi di questo genere. Ma abbiamo fatto fatica nel secondo tempo anche ad arrivare sulle seconde palle. Ma ci rifaremo”.

Il giocatore marocchino sottolinea il modo poco accettabile di perdere questa partita: “Abbiamo preso gol su un episodio, solo così potevano sbloccare la partita. Fisicamente siamo un po' calati, lunedì abbiamo un'altra gara importante. Ma per tre quarti abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, con un po' di cattiveria avremmo potuto evitare la sconfitta. Siamo stati disattenti su una palla inattiva, c'è tantissimo dispiacere, non eravamo abituati a perdere dopo tre vittorie di fila. Ma il campionato è lungo, ci rifaremo. Ora l'importante è recuperare le energie e fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.

Nella ripresa l'ex Modena ha provato a dare una spinta ai più giovani: “So cosa può pensare un giovane dopo essere passato in svantaggio, noi dobbiamo rimanere sempre sul pezzo. Non dobbiamo piangerci addosso e preparare la partita con la Juventus. Mi dispiace per la prestazione, perdere fa sempre male, ma perdere facendo calcio è meglio. I nostri tifosi sono fantastici”.