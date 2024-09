Giallorossi a Monopoli: numeri in antitesi col risultato finale I ragazzi di Auteri sono prevalsi nel possesso palla, nei tiri verso la porta avversaria e negli xG

Tutto secondo copione. Monopoli “fotocopia” delle sue precedenti performances: iniziativa lasciata agli avversari, numeri che testimoniano una caratteristica evidenziata in queste prime 6 partite di campionato. Possesso palla? 58% del Benevento, 42% del Monopoli. Tiri totali scagliati verso la porta avversaria? 16 la squadra di Auteri, 8 quelli della squadra pugliese? xG (ovvero la probabilità che un tiro possa tramutarsi in gol)? 1,86 per il Benevento, 1,10 per il Monopoli.

A detta dei numeri avrebbe dovuto essere la squadra sannita a vincere questo match, invece ha prevalso la formazione pugliese, che sempre a dirla coi numeri, ha la migliore difesa del campionato: 2 i gol subiti, uno al Veneziani, uno in trasferta, dunque con ben 4 clean sheet su 6 partite disputate. Colombo ha predicato umiltà: “Oggi abbiamo un posto al sole, ma il nostro obiettivo resta la salvezza”. Rimane quella saldezza difensiva messa su anche senza gli infortunati Bizzotto e Ferrini, con capitan Viteritti adattato a braccetto di destra. Non sempre i mali vengono per nuocere...

Il Benevento si lecca le ferite di una sconfitta assolutamente inattesa. Non sa pareggiare la strega, o vince o perde. L'altra squadra del girone che non ha mai colto un pari è il Crotone: 2 vittorie e 4 sconfitte.

Un pari al Veneziani avrebbe salvato il primato solitario in classifica dei giallorossi, invece in vetta è salito addirittura il Monopoli, che non è solo una sorpresa (chi dice il contrario parla a vanvera), ma anche una capolista senza pretese. Eppure, finché regge la difesa ci sarà sempre da fare i conti con la squadra di Colombo.

La differenza tra gare casalinghe e esterne. Sono due classifiche agli antipodi: il Benevento ha colto tre vittorie su tre in casa e veleggia a 9 punti in testa alla classifica delle partite interne (secondi Picerno e Giugliano a 7). Diverso in trasferta dove ha colto solo i tre punti in extremis sull'Altamura: 12a posizione nella classifica delle gare esterne, dove primeggia, è inutile ricordarlo, il Monopoli con tre vittorie su 3 incontri. Secondo posto per il Trapani con 8 punti, ma in 4 partite. All'ultimo posto Taranto e Crotone, sempre sconfitte in campo esterno.