Benevento: contro la Juve, Borello è pronto al rientro Qualche possibilità anche per Acampora e Pinato, che sono molto migliorati

Rientro da Monopoli a notte tarda ieri sera, ripresa degli allenamenti questo pomeriggio all'Antistadio Imbriani. Con la settimana corta non è possibile fare diversamente. Domani si torna in campo sempre di pomeriggio, domenica è già giorno di rifinitura (sempre alle 15,45), preludio alla partenza per il ritiro di Venticano.

Ovvio che chi ha giocato la partita al Veneziani ha fatto solo lavoro di scarico, mentre gli altri si sono allenati regolarmente.

Qualche buona notizia comincia ad arrivare dall'infermeria. Borello è da considerare recuperato per la sfida con la Juventus di lunedì. Ma sono nettemente migliorate anche le condizioni di Acampora e Pinato, tanto che non si dispera di poterli eventualmente convocarli già per la sfida con la squadra di Montero. Bisogna ponderare bene ogni decisione, evitando ovviamente rischi inutili. Non è invece ancora recuperabile Ferrara, che aveva avuto il problema più serio al polpaccio (20 giorni di prognosi). L'ultima seduta è fissata per lunedì mattina, ad una decina di ore dall'inizio della partita con la Next Gen della Juventus.

Anche dal punto di vista della prevendita, nonostante si sia incrociata con la partita di Monopoli, incomincia a muoversi qualcosa. Dovrebbero essere stato sottoscritti già 300 biglietti e ce ne sono anche 10 relativi al settore ospiti. E' inutile dire che nonostante si giochi lunedì sera si prevede un buon afflusso di gente.