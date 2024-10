Nunziante, distorsione al metacarpo: ma domenica ci sarà Precauzionalmente ieri Auteri ha evitato di impiegarlo tra i pali

Aveva meravigliato ieri pomeriggio nella seduta a porte aperte la presenza di Alessandro Nunziante in campo, ma risparmiato in toto nelle esercitazioni da Gaetano Auteri. In realtà, a confortare era stato proprio l'abbigliamento del portierino giallorosso, comunque vestito di tutto punto (guanti compresi) per essere pronto a giocare. La decisione di risparmiare il ragazzo di Foggia, su cui in città già erano cominciate a girare notizie poco rassicuranti, è stata dovuta ad un trauma distorsivo al metacarpo-falangea subito contro la Juve, un inconveniente che per il momento, a detta dei medici, non gli impedirà di giocare domenica a Messina.