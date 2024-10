Il Messina perde i pezzi: si dimette il "DG" Trimarchi "Impossibile risolvere problematiche così complesse: l'avessi saputo non avrei accettato l'incarico"

Pippo Trimarchi non è più il Direttore Generale dell’ACR Messina. Lo ha comunicato lui syesso spiegato i motivi del suo addio: “Questa mattina ho trasmesso al presidente dell’ACR Messina, le mie dimissionida Direttore generale. E’ una decisione che mi addolorama che si rende inevitabile nel momento in cui è venuto a mancare il rapporto di reciproca fiducia con il massimo responsabile della società. Probabilmente il presidente Sciotto si attendeva che in un così breve lasso di tempo io riuscissi a risolvere problematiche molto complesse, dovendo, peraltro, operare a stagione avviata e in un contesto territoriale apertamente e diffusamente ostile. Se questa aspettativa mi fosse stata espressa sin dall’inizio, non avrei certo accettato l’incarico. Ritengo, infatti, che per riportare il Messina sulla strada giusta e per riaccendere il coinvolgimento emotivo dei tifosi e della città intera, sia necessaria una progettualità chiara, condivisa e coerente che, pur affrontando al meglio possibile le emergenze, abbia un respiro di medio-lungo periodo. Altrimenti tenderà a prevalere l’improvvisazione, notoriamente estranea a una logica di efficacia imprenditoriale, che risulta essenziale anche per gestire con successo una squadra di calcio”.