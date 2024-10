Benevento, legame sempre più forte con gli sponsor: al via una nuova iniziativa Siniscalchi presenta il progetto: "Idea voluta fortemente dal presidente Vigorito"

Il Benevento continua a muoversi per abbracciare tutta la realtà sannita. Dopo l'annuncio dell'iniziativa "Conosciamo Benevento", attraverso cui il sodalizio sannita farà tappa nei paesi della provincia, si è ormai ai dettagli per un nuovo progetto a forti tinte giallorosse.

A presentarlo è stato Fabio Siniscalchi della Ottomedia che si occupa della gestione pubblicità ed eventi: "È una iniziativa voluta fortemente dal presidente Vigorito, contestualmente agli eventi promossi in provincia con 'Conosciamo Benevento'. L'obiettivo è quello di avvicinarci agli sponsor che hanno supportato il Benevento Calcio nell'attività pubblicitaria". Siniscalchi ha proseguito: "Ci saranno degli incontri che vedranno una rappresentanza dei calciatori, così come dei dirigenti, dello staff e di tutta l'area commerciale presso le aziende che ci fanno da sponsor, con l'intento di avvicinare la squadra alle realtà del territorio. Ovviamente, sarà possibile scattare delle foto con i calciatori o chiedere autografi, sia per i dipendenti che per i semplici tifosi".

Il primo appuntamento è già fissato: "Partiremo il prossimo 11 ottobre presso l'Euronics Tufano presente all'interno del centro commerciale 'I Sanniti'".