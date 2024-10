Benevento Calcio e Città, le iniziative per un legame indissolubile Cinque "momenti giallorossi" imperdibili per i tifosi e i partner commerciali

Il Benevento vuole entrare sempre di più nel tessuto cittadino, non solo attraverso la partita allo stadio (che rimane sempre il clou), ma anche grazie ad una serie di manifestazioni, previste tra dicembre 2024 e l'inizio del 2025, che consentiranno a privati cittadini e in particolare ai partner commerciali della società di avvicinare sempre di più le varie componenti della squadra giallorossa.

L'iniziativa si connota di ben cinque momenti cruciali, ognuna dei quali ha già un titolo che fa comprendere a grandi linee ciò che accadrà: 1) Ospitate Giocatori Benevento Calcio nello Store Ufficiale; 2) Benevento Calcio Sponsor Experience; 3) Benevento Calcio Experience; 4) Giornate degli Sponsor; 5) Evento Speciale "Che Lavoro Fa Papà?".

Nel dettaglio i “momenti speciali nel pianeta giallorosso” inizieranno con le ospitate dei giocatori della Strega allo Store ufficiale (in via del Pomerio, 43) e si concentreranno in due eventi esclusivi nel corso dei quali i tifosi potranno incontrare i loro idoli per foto e autografi: due date sono già state fissate, il 4 dicembre e il 18 dicembre, entrambe dalle 18 alle 19,30.

Ancora da definire nel dettaglio le date (scelte in base agli impegnid ella squadra) per il secondo “momento giallorosso”, quello denominato “Benevento Calcio Sponsor Experience”. Sarà, come spiega il titolo, tutto dedicato agli sponsor della società che potranno partecipare alla vita del Club da una prospettiva unica: è infatti programmata una visita guidata allo stadio “Ciro Vigorito” e al centro sportivo “Carmelo Imbriani” da vivere insieme ai dirigenti del sodalizio giallorosso con la possibilità di assistere ad un allenamento dal vivo della squadra.

Suggestivo anche il “terzo momento”, quello denominato “Benevento Calcio Experience”, dedicato esclusivamente ai tifosi, che darà loro l'opportunità di esplorare i luoghi più segreti del Club e di incontrare i propri idoli nel corso di una giornata speciale. Per aver diritto a tutto ciò, basterà un acquisto di almeno 200 euro presso lo store ufficiale nel periodo tra il 10 ottobre 2024 e 31 dicembre 2024. Gli incontri saranno programmati tra il 1° febbraio 2025 e il 30 aprile 2025.

Il “quarto momento giallorosso” è dedicato agli sponsor della società e si avranno da ottobre a dicembre del 2024 e tra gennaio e febbraio 2025. Teatro di questo momento saranno le sedi degli sponsor a Benevento e in provincia. E' prevista una giornata esclusiva con momenti di interazione con i calciatori e che includeranno attività promozionali speciali, come show cooking, degustazioni, contest e presentazioni di prodotti. Ogni evento sarà supportato da OttoChannel e dal fotografo ufficiale Mario Taddeo, che documenteranno tutte le attività.

Ultimo “momento giallorosso”, probabilmente quello più suggestivo, perchè dedicato ai bambini, ovvero al futuro “tout court” del Benevento Calcio. Il titolo è già tutto un programma “Evento speciale 'Che lavoro fa papà'”. Sarà organizzato in collaborazione con l'asilo nido “Felicidad”, nel corso del quale i bimbi potranno conoscere e interagire coi loro idoli giallorossi. Le date sono già previste: tra aprile e maggio 2025 presso lo stadio Ciro Vigorito.

Si tratta, come si può comprendere, di una iniziativa unica nel suo genere non solo nell'ambito del Benevento Calcio, che potrebbe essere estrinsecato al meglio da quella parola che ha sempre accompagnato le interviste del presidente Vigorito: “Insieme”. Un “trait d'union” che si impegna ad avvicinare sempre di più la città alla squadra di calcio, momenti di vita quotidiana da trasformare in un connubio indissolubile tra il tessuto cittadino e la squadra giallorossa. Una iniziativa che merita un successo incondizionato.