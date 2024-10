Borello senza dubbi: "Se avessimo sbloccato subito, sarebbe stata un'altra gara" Il trequartista mancino insiste: "Dovevamo essere più cinici"

Nella seconda parte della ripresa Auteri ha provato ad aggiungere qualità alla sua squadra, immettendo Borello, finalmente ristabilito, al posto di Simonetti. Il mancino di Catanzaro tira un sospiro di sollievo per essersi lasciato alle spalle l'infortunio: “Ero venuto carico e determinato poi dopo Catania ho avuto questo problema che mi ha tenuto fuori tre settimane. Ora sto meglio, non ancora al top della condizione, ma piano piano cercherò di mettere minuti nelle gambe”. Sulla partita la pensa come il suo allenatore: il Benevento ha perso due punti più che guadagnarne uno... “E' chiaro che se la sblocchiamo subito diventa un'altra partita... Dobbiamo essere più cinici, la penso come il mister, la partita era alla nostra portata e una partita così dobbiamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni nitide, e quando va così bisogna portare a casa i tre punti”.

Si è parlato con Auteri di una differenza di personalità tra le prestazioni casalinghe e quelli in trasferta: “E' chiaro che in questo campionato c'è molta differenza tra giocare in casa e fuori, ma ci dobbiamo adattare. Ci sono tanti giovani in squadra, non è neanche facile vincere ogni volta in trasferta, dobbiamo continuare a lavorare come facciamo”. Una riflessione sul suo ruolo: “In genere ho fatto l'esterno d'attacco, ma ho giocato tanto anche tra le linee, fornendo pure l'ultima palla ai compagni. Dove decide il mister io gioco. L'importante è vincere le partite”.