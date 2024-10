Serie C, anche al Catania un punto di penalizzazione Stesse motivazioni della Turris: omessa presentazione della fideiussione integrativa

Molti si erano posti il quesito immediatamente dopo la penalizzazione inferta alla Turris per la presentazione in ritardo della fideiussione aggiuntiva per aver sforato il budget per gli acquisti effettuati. Perchè la penalizzazione è stata data alla Turris e il Catania l'ha fatta franca? Risposta arrivata dopo qualche ora: anche il Catania dovrà scontare un punto di penalizzazione in classifica. La fideiussione che avrebbe dovuto coprire il disavanzo procurato dai nuovi acquisti tenne col fiato sospeso tutti nella città etnea, fino a che ci fu l'annuncio della fideiussione. La Figc ha comminato 45 giorni di inibizione per il presidente Pelligra e il vice presidente Grella “per aver, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania F.C. s.r.l..". Per il Catania invece scatta un punto di penalizzazione.

La classifica nelle posizioni di testa ora è la seguente: Benevento, Picerno e Monopoli 16; Cerignola 15; Catania (-1), Giugliano e Potenza 14; Trapani e Sorrento 13.