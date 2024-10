Da Euronics Tufano, gran folla per la prima "giornata degli sponsor" Spazio anche per un quiz che ha consentito di vincere 5 magliette giallorosse

E' iniziato questa sera il “tour” del Benevento in casa dei suoi sponsor. La prima giornata è stata nelle sale di Euronics Tufano, all'interno del centro commerciale “I sanniti”. Una serata ricca di suggestione a cui ha partecipato, come da copione, una delegazione di giallorossi Manfredini, Carfora, Tosca, Lamesta e Sena. Tanti partecipanti, molti bambini, che hanno fatto selfie e si sono fatti firmare tante magliette. C'è stato anche l'angolo del quiz, grazie al quale cinque bravi e fortunati tifosi hanno vinto la maglietta del Benevento Calcio. Il prossimo appuntamento è per il 13 novembre all'Autoscuola Petrillo di Benevento.