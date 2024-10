Serie C: oggi il Monopoli può già scalzare il Cerignola dalla vetta Questo pomeriggio altre tre partite dello "spezzatino" del girone C

Per una sera l'Audace Cerignola ha vissuto l'ebbrezza del primo posto solitario nella classifica della serie C. 2 a 0 secco al Sorrento (Visentin e Salvemini) e pratica sbrigata abbastanza agevolmente. La squadra di Raffaele sembra non risentire dell'assenza del suo bomber più costoso, Cuppone (stoppato per la rottura del crociato) ed anzi dal momento della sua uscita di scena s'è preso la scena Francesco Salvemini, 28enne andriese che probabilmente sta vivendo la sua migliore stagione in terza serie. Il “bomber di scorta” (si fa per dire...) viene dai dieci gol segnati a Giugliano l'anno scorso, ma in questo campionato è già a quota 5 e promette di non fermarsi qui.

A insidiare la prima posizione dell'Audace c'è subito un'altra pugliese questo pomeriggio alle 15: il Monopoli, che è a quota 16 e riceve il Crotone che sembra abbastanza in confusione. Una vittoria dei biancoverdi li porterebbe in vetta, un punto sopra proprio al Cerignola.

Gli anticipi di ieri sera sono completati da due sorprese. La prima è il mezzo passo falso interno del Trapani, costretto al pareggio dal Messina in dueci uomini per 70 minuti. A dispetto di chi, dopo il pareggio col Benevento, diceva che i peloritani fossero un avversario docile e senza qualità, hanno regalato una prestazione sopra le righe che ha messo in serie difficoltà la “ricca” squadra di Aronica. Nell'altro anticipo la Turris ha violato il Lamberti di Cava con una doppietta del sempre verde Giannone. Per gli aquilotti uno stop assolutamente imprevisto.

Questo pomeriggio come detto si va avanti con Giugliano (14)-Juventus (6) e Monopoli (16)-Crotone (7) che si giocano alle 15. Alle 17,30 c'è invece Catania (14)-Altamura (7). Nessuna partita del girone C è prevista in notturna quest'oggi.

Nella foto tratta dal sito ufficiale dell'Audace Cerignola, il gol di testa di Visentin al Sorrento