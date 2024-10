Serie C: il Taranto batte il Picerno e il Benevento è solitario in vetta Vittoria degli tonici all'ultimo secondo. Per i lucani prima sconfitta stagionale

Una vittoria per 5 a 0 meritava una ciliegina. E' arrivata nella partita che ha seguito quella del Vigorito, tra Taranto e Picerno allo Iacovone. Dopo aver sofferto per tutto il secondo tempo gli jonici hanno trovato il gol all'ultimo secondo con un assestato colpo di testa di Battimelli, un ragazzo del 2005 come Perlingieri. La vittoria del cuore e della volontà per i rossoblu di Gautieri, la prima sconfitta in campionato per il Picerno che era ancora imbattuto. E grazie alla vittoria del Taranto sul Picerno, il Benevento stasera è tutto solo in vetta alla classifica. Si può anche dire che non conti niente alla nona giornata, ma essere in vetta è sempre una soddisfazione tutta particolare. Con la speranza di rimanerci a lungo.