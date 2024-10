Montefalcone attende il Benevento. Il sindaco: "Giornata memorabile" Inizia domani il "tour" della squadra giallorossa nei centri della provincia

La prima volta ha sempre un sapore speciale. Montefalcone Valfortore, il centro più alto della provincia sannita, fa da apripista all'iniziativa del Benevento Calcio denominata “conosciAMO Benevento”. Sarà un autentico tour nel variegato territorio beneventano che accomunerà aspetti sportivi e sociali. Si inizia domani a Montefalcone, che ha approfittato dell'occasione per inaugurare il suo nuovo campo in erba sintetica. Le parole del primo cittadino del centro fortorino, Michele Leonardo Sacchetti, sono il preludio ad un'autentica festa, che coinvolgerà tutto il tessuto sociale, non solo sportivo di Montefalcone: “Questa per noi – dice il Sindaco – è una giornata importante, perché si associano più cose, non solo la giornata di sport, ma anche l'inaugurazione del rinnovato e ristrutturato impianto sportivo, che abbiamo dotato di un fondo in erba sintetica di ultima generazione, delle strutture a corredo, la tribuna e l'area circostante che è stata tutta sistemata”.

Una giornata speciale, insomma, per tante ragioni: “Direi – aggiunge il Sindaco – una giornata memorabile che ci consente di avere qui da noi personalità importanti del mondo dello sport e del calcio, oltre al Benevento Calcio, società divenuta ormai prestigiosa nel panorama calcistico nazionale. Tutto questo ci onora”.

Se il clou della giornata è l'inaugurazione dello stadio e l'amichevole tra il Benevento e la locale squadra del presidente Lucarelli, non si può non esaltare il lato sociale dell'iniziativa della società giallorossa: “E' molto bello associare alla fase calcistica un aspetto sociale e culturale, che vivremo in mattinata insieme alle scuole dell'Istituto comprensivo. Sarà un altro momento importante e significativo, che ci darà modo di discutere e sensibilizzare i ragazzi sui valori dello sport e sulla disciplina del calcio. Lo sport deve essere proprio questo per i più giovani: un insegnamento di vita, fatta di sacrifici, di soddisfazioni e delusioni, di rispetto e correttezza, di onestà e lealtà. Non a caso diciamo che lo sport è la metafora della vita”.

Il sindaco Sacchetti sottolinea la particolarità di essere il primo centro sannita ad ospitare questa lodevole iniziativa del Benevento: “Per noi è un grande privilegio, sportivamente è come se già fosse la prima di campionato. Vorremmo che la giornata fosse come un crescendo rossiniano, o più prosaicamente come una esibizione di fuochi d'artificio che iniziano piano e terminano con un finale travolgente”.

Nella foto il nuovo campo sportivo di Montefalcone: nel riquadro il sindaco Michele Leonardo Sacchetti