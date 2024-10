Benevento, seduta pomeridiana: tutti in gruppo, anche Prisco Domani l'amichevole a Montefalcone Valfortore su un fondo in sintetico

Seduta pomeridiana oggi sull'erba naturale dell'Antistadio Imbriani. E' stata l'unica della settimana, perchè le prossime saranno tutte su una superficie in sintetico: domani a Montefalcone Valfortore, sul nuovissimo impianto della cittadina fortorina che ha un bel sintetico di ultima generazione, giovedì e venerdì all'Avellola, “casa” del settore giovanile.

Un occhio particolare per Antonio Prisco che aveva accusato un lieve affaticamento in avvio di ripresa contro il Latina. Il ragazzo di San Giuseppe Vesuviao ha svolto l'allenamento regolarmente, senza risentire di alcun fastidio. Stessa considerazione per Ferrara, reduce dallo stop delle scorse settimane per la distrazione al polpaccio. Insomma, fatta eccezione per Pinato e Nardi, la rosa è tutta disponibile.

L'allenamento di questo pomeriggio è consistito in “attivazione muscolare”, poi lavoro di pre forza e forza esplosiva in palestra, seguito da esercitazioni in campo, ripetute brevi, una partita su campo ridotto e un defaticamento finale.

Domani, come abbiamo detto, il Benevento Calcio sarà ospite a Montefalcone di Valfortore per l'iniziativa "conosciAMO Benevento". In mattinata, una delegazione incontrerà le scuole e le istituzioni locali; nel pomeriggio, la squadra sarà impegnata in un’amichevole a porte aperte contro l'ASD FC Montefalcone, in programma alle ore 16:00.

Nella foto Prisco va al tiro contro il Latina