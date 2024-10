Il Benevento a Montefalcone: l'inizio di una lunga festa cittadina. LE FOTO Si è già tenuto stamattina l'incontro conte scuole dell'Istituto comprensivo: alle 16 l'amichevole

E' iniziata con un bagno di folla, soprattutto di bambini dell'Istituto Comprensivo (Scuola Infanzia

Primaria e Secondaria di 1° Grado), accompagnati dai loro insegnanti, la prima giornata dell'iniziativa voluta dal Benevento Calcio denominata “conosciAMO Benevento”. In mattinata una delegazione giallorossa, formata dalClub Manager Alessandro Cilento, dal direttore sportivo Marcello Carli, dal tecnico Gaetano Auteri e da calciatori Berra, Lamesta, Capellini, Nunziante e Prisco, nel salone del “Museo della Civiltà contadina”, ha preso parte all'incontro con le scuole. Ad un lato della sala campeggia un manifesto preparato proprio dai bambini coi colori gialli e rossi della squadra di Auteri, che recita: "La regola nello sport è fondamentale, chi la rispetta può volare"

Si è parlato soprattutto dei valori dello sport e del ruolo che una squadra di calcio come il Benevento può ricoprire nel territorio sannita. Come sempre la curiosità dei bambini l'èha fatta da padrona e le domande si sono sprecate verso i dirigenti e i giocatori giallorossi presenti. Significativo anche l'intervento del Sindaco di Montefalcone, Sacchetti, che ha sottolineato l'importanza dello sport per le future generazioni e ha sottolineato la suggestione di questa giornata nel centro fortorino, che culminerà nell'inaugurazione del ristrutturato campo di calcio, fornito di uno splendido fondo in erba sintetica di ultima generazione.

La giornata andrà avanti in crescendo e sarà un'autentica festa per l'intera comunità del centro fortorino.