Vigorito: "Questa iniziativa non poteva iniziare che da Montefalcone". LE FOTO Il patron ha ricordato quando vi arrivò nel 95: la squadra fortorina fu la prima con lo sponsor Ivpc

Prima l'inaugurazione del nuovo impianto di calcio, la benedizione, il taglio del nastro da parte del sindaco Sacchetti alla presenza del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, del Delegato provinciale del Coni, Mario Collarile, del vicepresidente della Lnd Campania, Giuliana Tambaro e del Delegato Figc di Benevento, Vincenzo Lombardi, poi l'amichevole programmata per questo primo giorno del percorso nella provincia sannita denominato “conosciAMO Benevento”. Emozionante il calcio di inizio dato da Fernando Imbriani (che vestì in gioventù la casacca del Montefalcone), papà del compianto Carmelo, icona del calcio giallorosso.

Il patron del Benevento ha voluto sottolineare come questo territorio gli sia particolarmente caro, visto che proprio da qui partì l'avventura dell'Eolico nel Sannio. “Un dovere morale partire da questo territorio”, ha detto Vigorito, che proprio alla squadra di calcio del Montefalcone affidò di veicolare per la prima volta nel Sannio il suo “brand” dell'Ivpc, applicandone il nome sulle magliette. Un ricordo ormai lontano, ma suggestivo per il patròn giallorosso che sottolinea che forse senza l'esperienza di Montefalcone non avrebbe poi fatto il presidente del Benevento Calcio. Una giornata di festa per tutto il piccolo centro fortorini, come ha sottolineato più volte il sindaco Sacchetti: “Per noi è stato un onore ospitare il Benevento, tanto più che abbiamo accorpato due momenti importanti, come l'inaugurazione della nostra nuova struttura calcistica e l'amichevole con la squadra giallorossa. E' stata un'occasione particolare per chi non ha la possibilità la domenica di arrivare fin nel capoluogo ad assistere alla partita”.