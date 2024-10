Benevento Calcio Experience, tante adesioni: i nomi dei primi due partecipanti Fioccano le partecipazioni alla nuova iniziativa promossa dal club sannita

Sta riscuontendo un ottimo successo l'iniziativa "Benevento Calcio Experience", promossa dal sodalizio giallorosso per far vivere momenti indimenticabili ai tifosi che partecipano attraverso un acquisto di almeno 200 euro da effettuare al Benevento Store. I sostenitori non si sono fatti attendere, tant'è che in pochi giorni sono arrivate numerose adesioni. Il primo a garantirsi un posto è stato Danilo Liberti, insieme al proprio figlio di sette anni Giovanni.

Per partecipare al concorso, occorre effettuare gli acquisti fino al 31 dicembre. Le date del tour sono fissate dal primo febbraio al 30 aprile. Di seguito, il programma completo dell'esperienza:

1. Accoglienza VIP allo Stadio "Ciro Vigorito"

La tua esperienza inizierà con un'accoglienza speciale presso lo stadio "Ciro Vigorito", dove riceverai il tuo pass VIP. Questo pass ti permetterà di accedere a tutte le aree riservate e off-limits, regalandoti un'esperienza esclusiva nel cuore del Benevento Calcio.

2. Tour esclusivo dello Stadio: esplora i luoghi più nascosti

Durante il tour, potrai visitare tutte le aree riservate dello stadio, solitamente inaccessibili al pubblico:

Spogliatoi ufficiali, dove i giocatori si preparano prima di scendere in campo.

Sala stampa, dove si tengono le conferenze post-partita.

Mixed zone, dove avvengono le interviste ai giocatori.

Aree hospitality, dove vivrai per qualche momento l'atmosfera riservata agli ospiti VIP.

3. Visita al Centro Sportivo "Carmelo Imbriani"

Dopo la visita allo stadio, ti sposterai al Centro Sportivo "Carmelo Imbriani", sede degli allenamenti della squadra, dove potrai esplorare:

La palestra utilizzata dai giocatori per mantenersi in forma.

L’ufficio degli allenatori, dove vengono pianificate le strategie tattiche.

La Sala Video Match Analyst, dove lo staff analizza le partite per preparare la squadra al meglio.

Gli uffici del Club Manager e del Direttore Sportivo, dove vengono prese le decisioni fondamentali per la gestione del club.

4.Coffee Break nelle aree Hospitality

Durante il tour, farai una pausa nelle eleganti aree hospitality dello stadio, dove ti verrà offerto un raffinato coffee break in collaborazione con il nostro partner Fratelli Messina . Potrai gustare un caffè e snack leggeri in un’atmosfera rilassata e riservata, solitamente riservata agli ospiti di alto profilo del club.

5. Allenamento dal vivo: osserva i tuoi campioni in azione

Successivamente, ti accomoderai sugli spalti del centro sportivo per assistere a un allenamento esclusivo della prima squadra. Potrai osservare i tuoi idoli da vicino mentre si allenano e preparano la prossima partita, vivendo un momento unico che ti farà sentire parte della squadra.

6. Incontro con i tuoi beniamini: foto e autografi

Al termine dell'allenamento, potrai incontrare i giocatori e lo staff tecnico. Scatta foto con i tuoi campioni preferiti e ricevi autografi personalizzati, per portare a casa un ricordo indelebile di questa esperienza speciale.